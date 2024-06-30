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30.06.2024  13:00   Дмитро Колонєй

В Україні зростає ціна на каву: чому саме

Стало відомо про тенденції на ринку та з чим вони пов'язані.


В Україні зростає ціна на каву: чому саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, підвущуються ціни на каву. Сорт робуста, наприклад, подорожчав приблизно на 40% за перші шість місяців 2024 року.
 
Чому йде угору вартість популярного напою
  • Посуха у В'єтнамі зашкодила врожаю (сорт робуста) і може призвести до дефіциту кави четвертий рік поспіль.
  • Менший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки у Бразилії. 
  • Скорочення пропозиції кави.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як змінилися ціни у Харкові на сезонні фрукти.
Тэги:  ціни, кава
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