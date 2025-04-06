    
Главная Новини Харкова Медицина Вчені встановили, коли краще пити каву
06.04.2025  17:31   Дмитро Колонєй

Вчені встановили, коли краще пити каву

Стало відомо, коли саме варто вживати духмяний напій.

Стало відомо, коли краще пити каву

Як повідомляє РЕДПОСТ, вчені встановили, якого режиму споживання кави варто додержуватися

Пити напій до 9:00 — неефективно (у цей час організм сам виробляє кортизол, який запускає пробудження).

Що рекомендують вчені

  • Ідеальний час для першої чашки — з 9:30 до 12:00,
  • для другої — з 13:00 до 15:00

Нагадаємо, раіше РЕДПОСТ писав, що у рази зросла вартість ароматного напою та чому це сталося

 

Тэги:  кава, поради
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.04 Економіка та промисловість У рази зросла вартість ароматного напою: чому це сталося 15.02 Кулінарні рецепти Вишуканий кавово-молочний коктейль із ромом 04.01 Медицина Скільки кави можна пити протягом дня з'ясували вчені
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 