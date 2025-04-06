06.04.2025 17:31 Дмитро Колонєй

Вчені встановили, коли краще пити каву

Стало відомо, коли саме варто вживати духмяний напій.

Як повідомляє РЕДПОСТ, вчені встановили, якого режиму споживання кави варто додержуватися

Пити напій до 9:00 — неефективно (у цей час організм сам виробляє кортизол, який запускає пробудження).

Що рекомендують вчені

Ідеальний час для першої чашки — з 9:30 до 12:00,

для другої — з 13:00 до 15:00

Нагадаємо, раіше РЕДПОСТ писав, що у рази зросла вартість ароматного напою та чому це сталося