Вчені встановили, коли краще пити каву

Стало відомо, коли саме варто вживати духмяний напій.
Як повідомляє РЕДПОСТ, вчені встановили, якого режиму споживання кави варто додержуватися
Пити напій до 9:00 — неефективно (у цей час організм сам виробляє кортизол, який запускає пробудження).
Нагадаємо, раіше РЕДПОСТ писав, що у рази зросла вартість ароматного напою та чому це сталося
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Будьте готові до несподіваної реакції на події. Тримайте себе в руках і день подарує вам позитивні моменти.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 7 квітня у багатьох країнах відзначають Всесвітній день здоров’я.
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