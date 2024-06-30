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30.06.2024  13:47   Дмитро Колонєй

Прикордонники порадили, як подбати про чотирилапого друга у спеку

Що варто враховувати влітку, піклуючись про свого собаку.


Прикордонники порадили, як подбати про чотирилапого друга у спеку
Як повідомляє РЕДПОСТ, прикордонники надали наступні поради як подбати про чотирилапих у спеку. 
 
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  • завжди мати з собою чисту та свіжу воду
  • не виходити на прогулянку у найбільш спекотний час
  • ні в якому разі не залишати тварину у закритому автомобілі
  • уникати прогулянок по асфальту або цементу, щоб собака не торкалася гарячих поверхонь
  • додатково змочувати голову, вушка та подушечки лап прохолодною водою
Нагадаэмо, раныше РЕДПОСТ писав про харківських лабрадорів, які отримали другий дім у «Великій родині».
 
Тэги:  поради, спека, собака
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