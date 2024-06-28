Харківські лабрадори отримали другий дім у «Великій родині»

9-річні лабрадори Шена та Енджі обживаються на новому місці.
Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, Шена та Енджі - 9-річні лабрадорки, що завжди були разом. Господар, виїжджаючи на лікування за кордон, не міг забрати їх. Тварини потрапили до Центру поводження з тваринами, де пробули місяць. Інформація про прилаштування цих собак поширилася в інтернеті, але хотіли взяти лише одну собаку.
Ольга Голубєва, прес-секретар КП «Центр поводження з тваринами»:
«Лабрадори 9-річні, для них це поважний вік. Вони зросли разом і були надзвичайно зв'язані. Їхній господар просив не розділяти їх. Під час фотосесій вони плакали одна за одною. Розлучати їх було небажано».
Нарешті, знайшлася нова сім'я для Шени та Енджі, де їм обіцяють забезпечити увагу та догляд.
День буде насиченим та непередбачуваним, важливо перевіряти інформацію, особливо у фінансових питаннях. Можливі нові перспективні знайомства та укладання контрактів.
Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.
28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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