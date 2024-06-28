28.06.2024 10:28 Рита Парфенова

Харківські лабрадори отримали другий дім у «Великій родині»

9-річні лабрадори Шена та Енджі обживаються на новому місці.

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, Шена та Енджі - 9-річні лабрадорки, що завжди були разом. Господар, виїжджаючи на лікування за кордон, не міг забрати їх. Тварини потрапили до Центру поводження з тваринами, де пробули місяць. Інформація про прилаштування цих собак поширилася в інтернеті, але хотіли взяти лише одну собаку.

Ольга Голубєва, прес-секретар КП «Центр поводження з тваринами»:

«Лабрадори 9-річні, для них це поважний вік. Вони зросли разом і були надзвичайно зв'язані. Їхній господар просив не розділяти їх. Під час фотосесій вони плакали одна за одною. Розлучати їх було небажано».

Нарешті, знайшлася нова сім'я для Шени та Енджі, де їм обіцяють забезпечити увагу та догляд.

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Ольга Голубєва, прес-секретар КП «Центр поводження з тваринами»:

«Вони знайшли місце у «Великій родині», будинку-притулку для старих людей, які потребують опіки. Тут є інші тварини та забезпечення усіма необхідними засобами для комфортного життя. Для наших дівчат це ідеальний варіант».

Притулок засновано на початку війни і приймає людей, які втратили житло та потребують особливого догляду.

Лариса Довгополенко, керуюча притулком для людей похилого віку «Велика родина»:

«У нас справді велика родина з великодушними людьми. Коли наші працівники побачили пост про двох собак, їхні серця просто розривалися. Ми вирішили взяти їх обох. Вони вже вписалися до нас як рідні і принесли багато радості нашим мешканцям. Собаки мають тут всі умови для комфортного перебування, і ми готуємося до зими, щоб забезпечити їм ще більше зручностей. Це місце, де вони себе почувають добре, з іншими тваринами і великим колом уважних людей, які доглядають за ними».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Центр поводження з тваринами прихистив пораненого пса, який втік під час ракетних вибухів.

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