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28.06.2024  11:20   Рита Парфенова

Чергову колаборантку викрили на Харківщині

У Балаклії правоохоронці викрили ще один випадок колаборації

колаборантка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У серпні 2022 року 71-річна місцева мешканка під час тимчасової окупації міста уклала трудовий договір з незаконною адміністрацією держави-агресора та зайняла посаду "замєстітєля начальніка тєріторіального управлєнія - начальніка отдєла ЖКХ".
 
Вона виконувала функції перевірки актів обстеження житлового фонду, перевіряла правильність заповнення анкетних даних постраждалих від обстрілів, а також перевіряла наявність пошкодженого майна на підставі документів, що надавалися місцевими мешканцями.
 
В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) жінці оголошено підозру у скоєнні злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перед судом постане мешканка Куп’янська, яка працювала в окупаційному пенсійному фонді.
Тэги:  колаборант, харків
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