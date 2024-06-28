28.06.2024 11:20 Рита Парфенова

Чергову колаборантку викрили на Харківщині

У Балаклії правоохоронці викрили ще один випадок колаборації

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У серпні 2022 року 71-річна місцева мешканка під час тимчасової окупації міста уклала трудовий договір з незаконною адміністрацією держави-агресора та зайняла посаду "замєстітєля начальніка тєріторіального управлєнія - начальніка отдєла ЖКХ".

Вона виконувала функції перевірки актів обстеження житлового фонду, перевіряла правильність заповнення анкетних даних постраждалих від обстрілів, а також перевіряла наявність пошкодженого майна на підставі документів, що надавалися місцевими мешканцями.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) жінці оголошено підозру у скоєнні злочину.

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