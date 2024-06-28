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28.06.2024  10:17   Рита Парфенова

Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем Конституції

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав містян з Днем Конституції.


Фото: ХМР

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Конституції опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.

«28 років тому було ухвалено Конституцію України. Основний закон визначає наші незмінні права, свободи та обов’язки один перед одним. Він об’єднує нас на шляху розбудови України як вільної, незалежної та демократичної держави.

Сьогодні, коли російський агресор намагається знищити нас як націю, цей день є особливо значущим. Адже він нагадує нам про важливість державності, за яку щодня борються найкращі сини та доньки України.

Вітаю з Днем Конституції! Дякую кожному та кожній, хто в ці буремні часи зберігає стійкість та відстоює всі ті фундаментальні принципи, на яких базується сучасна правова держава.

Продовжуймо разом боронити нашу  свободу та незалежність! Згуртовані - значить, непереможні! Слава Україні!», – йдеться у привітанні.

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Тэги:  ігор терехов, харків
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