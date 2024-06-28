28.06.2024 09:57 Рита Парфенова

Меблева компанія з Харкова під час війни поповнила бюджет росії на 140 млн рублів

СБУ викрила харківську меблеву компанію, яка під час повномасштабної війни працювала з державними компаніями рф

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу безпеки України, затримано чотирьох керівників харківської меблевої компанії, яких підозрюють у співпраці з Росією під час повномасштабної війни.



За матеріалами справи, підозрювані вели бізнес із московськими компаніями, що співпрацюють з державними установами рф, зокрема підсанкційними ПАТ «Сбєрбанк» і АТ «Тінькофф». Ще однією з їхніх клієнтів була російська корпорація «Ростелеком», яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання рф.



За даними слідства, лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет росії на 140 млн рублів, які держава-агресор отримала у вигляді податків і зборів.



Керівники харківського підприємства використовували мережу підконтрольних їм комерційних структур на території росії та Близького Сходу для незаконної торгівлі. Щоб замаскувати свою діяльність, вони встановили частину виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.

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Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту компанії виявлено комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які використовувалися у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чотирьом затриманим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Для інших фігурантів, які переховуються за кордоном, зокрема в росії, застосована заочна процедура повідомлення про підозру.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх винних осіб, включаючи тих, що переховуються в росії. Слідчі дії не впливають на роботу виробничих потужностей підприємства в Україні та стосуються лише незаконних дій окремих посадовців компанії.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ексдиректор харківського оборонного підприємства крав кошти на ремонт військової техніки