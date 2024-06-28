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28.06.2024  09:30   Рита Парфенова

1170 викликів упродовж доби отримали працівники харківської поліції

Усі звернення були оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств та незаконного обігу наркотиків.

https://redpost.com.ua/news/1271279-harkivschina-na-ranok-28-chervnya-operativna-obstanovka-vid-dsns
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовий склад ГУНП у Харківській області затримав для перевірки 5 осіб, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності, та доставив їх до територіальних підрозділів.
 
На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3666 транспортних засобів, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти. Під час перевірки території поліцейські викрили 5 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин, вилучивши заборонені речовини.
 
Протягом минулої доби на Харківщині сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, у яких 6 громадян отримали травми. Поліція також затримала 2 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.
Тэги:  поліція, харків
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