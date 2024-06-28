28.06.2024 09:01 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив 3 пожежі в Куп'янському та Ізюмському районах.

Через масовані обстріли прифронтових населених пунктів Куп’янського району виникло кілька осередків займання:

у селищі Ківшарівка Куп'янської громади пожежі охопили квартиру в двоповерховому житловому будинку, господарську споруду та легковий автомобіль на загальній площі 40 м²;

у селі Глушківка Курилівської громади загорілися дах житлового будинку та господарська споруда на загальній площі приблизно 100 м².

На пожежах працювали 4 одиниці техніки, 20 рятувальників, медичний розрахунок ДСНС та добровільна пожежна команда КП “Комунальник”. За попередніми даними, постраждала одна людина.

В Ізюмському районі також зафіксовано пожежу від обстрілу. У селі Піски-Радьківські Борівської громади на території одного з підприємств горіли будівля, що не експлуатується, на площі 75 м² та трава на площі 70 м². Постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 27 по 28 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

8 – на допомогу населенню;

3 – на перевірку після обстрілу;

1 — на чергування;

3 – інші виїзди.

Вдень ворог завдав ударів КАБами по приватному сектору міста Харкова. В результаті обстрілів частково зруйнований житловий будинок. Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі. Крім того, пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. Одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась. На місцях влучань працювали рятувальники та сапери ДСНС. За попередніми даними 5 осіб постраждало.



Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12006 осіб, з них 928 дітей та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби війська рф обстрілювали населені пункти Харкова та області КАБами, ФАБами, УМБП Д-30 СМ, з РСЗВ та артилерії.