Харківщина на ранок 28 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив 3 пожежі в Куп'янському та Ізюмському районах.
Через масовані обстріли прифронтових населених пунктів Куп’янського району виникло кілька осередків займання:
На пожежах працювали 4 одиниці техніки, 20 рятувальників, медичний розрахунок ДСНС та добровільна пожежна команда КП “Комунальник”. За попередніми даними, постраждала одна людина.
В Ізюмському районі також зафіксовано пожежу від обстрілу. У селі Піски-Радьківські Борівської громади на території одного з підприємств горіли будівля, що не експлуатується, на площі 75 м² та трава на площі 70 м². Постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 27 по 28 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
Вдень ворог завдав ударів КАБами по приватному сектору міста Харкова. В результаті обстрілів частково зруйнований житловий будинок. Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі. Крім того, пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. Одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась. На місцях влучань працювали рятувальники та сапери ДСНС. За попередніми даними 5 осіб постраждало.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12006 осіб, з них 928 дітей та 278 маломобільних осіб.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби війська рф обстрілювали населені пункти Харкова та області КАБами, ФАБами, УМБП Д-30 СМ, з РСЗВ та артилерії.
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