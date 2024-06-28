28.06.2024 08:22 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 28 квітня

Протягом доби війська рф обстрілювали населені пункти Харкова та області КАБами, ФАБами, УМБП Д-30 СМ, з РСЗВ та артилерії.



Наслідки авіаудару по Київському району Харкова 27.06.24 р.

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

м. Харків. 27 червня збройні сили рф завдали авіаудари по місту. Вперше проти мирних людей рашисти застосували ФАБ-500. В результаті постраждали цивільні особи, пошкоджено приміщення ДРПЧ, чотири приватні будинки, три багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти та гаражі. Під час ОМП вилучені частки пристрою для доставки ФАБ з маркуванням дати виготовлення: 01.06.2024.

27 червня збройні сили рф завдали авіаудари по місту. Вперше проти мирних людей рашисти застосували ФАБ-500. В результаті постраждали цивільні особи, пошкоджено приміщення ДРПЧ, чотири приватні будинки, три багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти та гаражі. Під час ОМП вилучені частки пристрою для доставки ФАБ з маркуванням дати виготовлення: 01.06.2024. с. Кругляківка. 27 червня ворожий обстріл з РСЗВ «Ураган» призвів до поранення цивільної жінки, а також пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

27 червня ворожий обстріл з РСЗВ «Ураган» призвів до поранення цивільної жінки, а також пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд. с. Ківшарівка. 27 червня внаслідок обстрілу УМПБ-Д30СМ поранення отримали жінка та чоловік. Пошкоджено три багатоквартирні будинки.

27 червня внаслідок обстрілу УМПБ-Д30СМ поранення отримали жінка та чоловік. Пошкоджено три багатоквартирні будинки. с. Богуславка. 27 червня під час ворожого обстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб.

27 червня під час ворожого обстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб. с. Глушківка. 27 червня війська рф завдали авіаудари з використанням ФАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

27 червня війська рф завдали авіаудари з використанням ФАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні домоволодіння. с. Подоли. 27 червня ворожий артилерійський обстріл пошкодив приватне домоволодіння.

27 червня ворожий артилерійський обстріл пошкодив приватне домоволодіння. с. Загризове. 27 червня військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ, що спричинило пошкодження приватного домоволодіння.

27 червня військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ, що спричинило пошкодження приватного домоволодіння. с. Піски-Радьківські. 27 червня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

27 червня слідчі провели вісім оглядів місць подій. До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про чотири кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог провів безрезультатні атаки в районах Сотницького Козачка, Липців і Вовчанська.