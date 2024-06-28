Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 28 квітня

Протягом доби війська рф обстрілювали населені пункти Харкова та області КАБами, ФАБами, УМБП Д-30 СМ, з РСЗВ та артилерії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
27 червня слідчі провели вісім оглядів місць подій. До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про чотири кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог провів безрезультатні атаки в районах Сотницького Козачка, Липців і Вовчанська.
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