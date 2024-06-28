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28.06.2024  08:13   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 28 червня

Сили оборони міцно утримують свої позиції, завдаючи втрат російським військовим.

війна в україні
Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог провів безрезультатні атаки в районах Сотницького Козачка, Липців і Вовчанська. Єдиним підсумком цих спроб стало знищення його особового складу та техніки.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки, Андріївки та на північний схід від Петропавлівки. Ці атаки також зазнали невдачі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 червня 2024 року близько 15:00 росіяни завдали авіаудари по Київському району м. Харкова.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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