28.06.2024 08:13 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 28 червня

Сили оборони міцно утримують свої позиції, завдаючи втрат російським військовим.



Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог провів безрезультатні атаки в районах Сотницького Козачка, Липців і Вовчанська. Єдиним підсумком цих спроб стало знищення його особового складу та техніки.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки, Андріївки та на північний схід від Петропавлівки. Ці атаки також зазнали невдачі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 червня 2024 року близько 15:00 росіяни завдали авіаудари по Київському району м. Харкова.