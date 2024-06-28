28.06.2024 07:30 Рита Парфенова

28 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.





Для кожного свідомого громадянина День Конституції України – це подія, з якої, власне, починається існування держави як такої.



Першу Конституцію незалежної української держави було прийнято Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Тоді народні депутати працювали над проектом основного закону, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня - загалом безперервно 23 години. Під час голосування за висловилися 315 парламентаріїв.



Парламентарі врахували зауваження тодішнього Президента України Леоніда Кучми, а також підтримали всі спірні статті проекту – про державні символи України, державну українську мову та право приватної власності. Ухвалення конституції закріпило правові засади незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність. Це стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, що сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.



До речі, зазначимо також, що Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка ухвалила нову Конституцію. Натомість подарувала українцям ще один літній вихідний.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна.



За можливості віряни відвідували храм, ставили свічку перед іконою Божої Матері і просили для себе та рідних здоров'я. Існує думка, що щира молитва допомагає вилікуватися навіть від тяжких хвороб.



Що не можна робити:

лягати спати надто рано;

виливати чисту питну воду;

лихословити і сваритися.

За Юліанським календарем, 28 червня християни вшановують пам’ять мучеників Віта та Модеста, а також мучениці Кірскентії.



День вважається вдалим для збору лікарських трав. А ось у ліс і на річку без потреби намагалися не ходити.



Що не можна робити у цей день

починати важливі справи;

відмовляти в милосерді та допомозі тим, хто потребує;

призначати на цю дату весілля, вінчання чи хрещення.

Також цього дня

У 1577 народився Пітер Пауль Рубенс, фламандський живописець епохи бароко.



1569 – укладено Люблінську унію, яка об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське.



1644 – актор бродячої трупи Жан Батист Поклен уперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр. Син королівського шпалерника, він здобув юридичну освіту, але став актором. Своє нове ім'я він прославив пізніше як автор п'єс, що стали класичними.



1651 – початок битви під Берестечком між українськими козаками Богдана Хмельницького та польською армією короля Яна Казимира.



1712 – народився Жан Жак Руссо, французький філософ.



1820 – доведено, що помідори їстівні. До цього вони однозначно вважалися отруйними. Так, у книзі «Повне керівництво з садівництва», виданої в Данії в 1774 році, повідомлялося, що «плоди їх вкрай шкідливі, тому що зводять з розуму тих, хто їх поїдає». А в 1776 році особистий кухар Джорджа Вашингтона Джеймс Бестлі намагався отруїти майбутнього президента, подавши йому на обід жарку, рясно прикрашену свіжими помідорами. Вашингтон забобонами не страждав і з апетитом з'їв усе, тоді як кухар був настільки впевнений в успіху свого задуму, що одразу ж доніс командувачу англійських військ про усунення головнокомандувача колоністів. Вашингтон прожив ще 23 роки, а лист чомусь не потрапив до адресата і пролежав у схованці понад сорок років, поки не було виявлено в тому ж 1820 році.



1919 – підписано Версальський мирний договір, який завершив Першу світову війну.



1922 – створення прокуратури України.



1966 – народився Джон Кьюсак, американський актор («Улюбленці Америки», «Інтуїція», «2012»)



1989 – у Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна: збірна СРСР зустрілася зі збірною світу.



1991 – «Ліверпульська ораторія» Пола Маккартні прозвучала в Англіканському Соборі Ліверпуля. Маккартні написав цю 90-хвилинну роботу у співавторстві з американським композитором Карлом Девісом, на честь святкування 150-х роковин Королівської Філармонії Ліверпуля.



1992 - "Сигнальник" став першим кораблем у Чорному морі, який підняв український прапор.



1997 – за 30 секунд до кінця третього раунду екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон, скривджений на Евандера Холіфілда, який захищав чемпіонський титул за удар головою в обличчя, вп'явся в його вухо і відкусив шматочок. Бій був зупинений, але після попередження Тайсону рефері дозволив продовжити змагання – і новий шмат вуха чемпіона опинився в зубах Тайсона. Поєдинок було припинено, а Тайсона дискваліфіковано.



2012 – ООН проголосила Міжнародний День Щастя, що відзначається щороку 20 березня.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна, Юліана, Ян.

за Юліанським календарем: Григорій, Єфрем, Михайло, Модест, Семен, Степан, Федір.