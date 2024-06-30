30.06.2024 11:42 Дмитро Колонєй

Окупанти можуть створити воєнні підрозділи на електросамокатах

Така пропозиції виникла у парламенті країни-агресорки.



Окупанти можуть створити воєнні підрозділи на електросамокатах



Як повідомляє РЕДПОСТ , у Держдумі Росії запропонували створити підрозділи гранатометників на електросамокатах,

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Для вказаних цілей влада має вилучити всі «зайві» електросамокати і відправити їх на фронт, щоб гранатометники могли «безшумно ганяти між позиціями», а сапери возили б на них свої міни.