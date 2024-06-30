30.06.2024 11:12 Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини важко травмувала ногу через вибух міни

На Харківщині наслідок вибуху протипіхотної міни постраждала жінка.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 30 червня 2024 року селі Яремівка Ізюмського району жінка 1953 року народження підірвалася на міні. Її було шпиталізовано до лікарні з травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги.

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Рятувальнки звертається до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про загибель двох цивільних від підриву на міні у Харківській області.