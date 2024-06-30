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30.06.2024  11:12   Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини важко травмувала ногу через вибух міни

На Харківщині наслідок вибуху протипіхотної міни постраждала жінка.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 червня 2024 року селі Яремівка Ізюмського району жінка 1953 року народження підірвалася на міні. Її було шпиталізовано до лікарні з травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги.
 
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Рятувальнки звертається до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
  • Не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
  • Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
  • Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
  • У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами  "101", "102" або "112".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про загибель двох цивільних від підриву на міні у Харківській області.

 

Тэги:  вибух, міна, харків
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