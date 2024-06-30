Мешканка Харківщини важко травмувала ногу через вибух міни

На Харківщині наслідок вибуху протипіхотної міни постраждала жінка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про загибель двох цивільних від підриву на міні у Харківській області.
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День не підходить для терплячої та посидючої роботи, можливі дратівливість та розсіяність. Краще уникати важливих рішень та великих покупок, приділивши більше часу позитивним емоціям та відпочинку.
Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, погода буде ясною до пізнього вечора. Опадів не очікується.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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