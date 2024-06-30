30.06.2024 10:19 Дмитро Колонєй

Скільки часу збережеться дефіцит енергії в Україні — прогноз експертів

Прогноз надано фахівцями МВФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , фахівцям МФВ надано прогноз, за яким дефіцит енергії збережеться в Україні до 2026 року:

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«Середній дефіцит енергії в 2024 році складе приблизно 10%, і він буде поступово знижуватися протягом 2025 року і на початку 2026 року». Такі очікування пов’язані з ремонтом ТЕС.