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30.06.2024  10:19   Дмитро Колонєй

Скільки часу збережеться дефіцит енергії в Україні — прогноз експертів

Прогноз надано фахівцями МВФ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівцям МФВ надано прогноз, за яким дефіцит енергії збережеться в Україні до 2026 року:
 
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«Середній дефіцит енергії в 2024 році складе приблизно 10%, і він буде поступово знижуватися протягом 2025 року і на початку 2026 року». Такі очікування пов’язані з ремонтом ТЕС.
 
 
Тэги:  прогноз, світло
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