02.07.2024 10:48 Рита Парфенова

Фахівці повернули газ у пошкоджені обстрілами житлові будинки Харкова

Понад 80 осель у Харкові знову підключено до газу після російських обстрілів.

Щоденно Харківська міська філія "Газмережі" займається ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом минулого тижня фахівці Харківської міської філії "Газмережі" відновили постачання газу до понад 80 осель мешканців Харкова, які тимчасово залишились без газу через російські обстріли.

Ці оселі включають як приватні будинки, так і квартири у багатоповерхівках різних районів міста, що постраждали внаслідок обстрілів ворожих снарядів. Газові служби виконали обстеження всієї газової системи пошкоджених осель та прилеглих газових мереж, щоб безпечно відновити газопостачання жителям.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу.