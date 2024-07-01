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01.07.2024  12:05   Віталій Хінєвіч

Харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу

Щомісяця з 1 по 5 число необхідно передавати показання лічильників газу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».
 
Передати показання можна будь-яким зручним способом: 
 
  •  Особистий кабінет на сайті «Газмережі» my.grmu.com.ua 
  • Натисніть «Внести показання» на головній сторінці кабінету. 
 
Якщо ви ще не зареєструвалися:  
 
  • На сайті «Газмережі» оберіть Особистий кабінет → Натисніть «Зареєструватися» → Оберіть філію «Харківська міська філія» → Введіть свій особовий рахунок у форматі 131XXXXXXX → Введіть перші три літери прізвища власника рахунку → Далі слідуйте підказкам меню реєстрації.   
 
Контакт-центр за телефонами: 066-300-2-888, 098-300-2-888,  093-300-2-888.  
   
«Навіть якщо ви тимчасово не проживаєте вдома або не споживаєте газ, все одно зафіксуйте останні показання лічильника та щомісяця передавайте їх до Харківської міської філії «Газмережі». Своєчасна передача показань - ваші коректні нарахування»,- йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  жкг, харків
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