01.07.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

Харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу

Щомісяця з 1 по 5 число необхідно передавати показання лічильників газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Передати показання можна будь-яким зручним способом:

Особистий кабінет на сайті «Газмережі» my.grmu.com.ua

Натисніть «Внести показання» на головній сторінці кабінету.

Якщо ви ще не зареєструвалися:

На сайті «Газмережі» оберіть Особистий кабінет → Натисніть «Зареєструватися» → Оберіть філію «Харківська міська філія» → Введіть свій особовий рахунок у форматі 131XXXXXXX → Введіть перші три літери прізвища власника рахунку → Далі слідуйте підказкам меню реєстрації.

Контакт-центр за телефонами: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.

«Навіть якщо ви тимчасово не проживаєте вдома або не споживаєте газ, все одно зафіксуйте останні показання лічильника та щомісяця передавайте їх до Харківської міської філії «Газмережі». Своєчасна передача показань - ваші коректні нарахування»,- йдеться у повідомленні.

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