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27.06.2024  14:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники врятували пташеня (відео)

Сьогодні зранку бригада озеленювачів працювала у Саду Шевченка, та побачила безпорадне пташеня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Спеціалізоване Комунальне Підприємство «Харківзеленбуд» ХМР.
 
Працівники комунального підприємства помітили безпорадне пташеня синиці, яке випало з гнізда на газон. Не вагаючись,  озеленювачі одразу розпочали "операцію з порятунку" малечі. За допомогою автовежі піднялися до гнізда на дереві й повернули малюка додому. 
 
Як виявилося, там живе багатодітна родина синиць. В гнізді проживають ще троє пташенят.
 
Комунальники сподіваються, що бешкетун більше не буде пустувати та дочекається свого повноліття.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальне підприємство «Харківводоканал» реагує на звернення городян.

Тэги:  жкг, харків, пташення
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