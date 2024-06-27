27.06.2024 13:45 Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство «Харківводоканал» реагує на звернення городян

Аварійно-диспетчерська служба з обслуговування міських мереж каналізації комплексу «Харківводовідведення» виконує щодня понад 70 заявок на усунення нештатних ситуацій на мережах, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник служби Олександр Загоруйко, звернення відпрацьовуються у тісній співпраці з диспетчерською службою підприємства.

«Повідомлення з різних куточків міста про ті чи інші аварійні випадки надходять постійно, усуваємо закупорки на зовнішніх мережах водовідведення, на внутрішньобудинкових мережах, а в нічний час обстежуємо і водопроводи. Оперативно, цілодобово виїжджаємо на місце та якісно виконуємо необхідні роботи. Наше завдання своєчасно та ефективно відреагувати на нештатну ситуацію, що виникла на мережах, якщо можливо – усунути відразу або передати для подальшої роботи районним обслуговуючим бригадам»,- зазначив Олександр Загоруйко.

За його словами, щоб не створювати проблем харків'янам, реагуємо негайно, у день заявки, працюємо в різних умовах – під проливним дощем, у холоднечу, вдень та вночі. Але іноді для оперативного усунення нештатної ситуації заважають автомобілі, що стоять на люках або поряд.

«Якщо ви помітили відсутність люка на оглядовому колодязі, неправильно стоячий або зламаний люк, протікання з колодязя або воду, що тече із землі, не відкладаючи, зателефонуйте на 15-33, вкажіть диспетчерам точну адресу і наші ремонтники негайно візьмуть в роботу заявку. Давайте робити наше місто не тільки комфортним, але і безпечним для життя», - наголосив начальник аварійно-диспетчерської служби.

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