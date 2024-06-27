На станції метро «Університет» не працює один з виходів на поверхню

На станції метро «Університет» тимчасово закрито частину пішохідного переходу.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, на станції метро «Університет» тимчасово зачинено вихід №4 з пішохідного переходу у бік саду Шевченка через проведення ремонтних робіт.
Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.
Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.
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