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27.06.2024  13:22   Рита Парфенова

На станції метро «Університет» не працює один з виходів на поверхню

На станції метро «Університет» тимчасово закрито частину пішохідного переходу.

станція метро «Університет»

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, на станції метро «Університет» тимчасово зачинено вихід №4 з пішохідного переходу у бік саду Шевченка через проведення ремонтних робіт.

Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходить ремонт на виходах зі станции метро «Університет».
Тэги:  метро, харків
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