Аналіз цін на яйця та товари бакалійної групи провели у Харкові

Вартість кожного виду продукції залежить від виробника, пакування, обробки тощо.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на ринках Харкова активно розширюється асортимент сезонних ягід та фруктів, зокрема продукція місцевих господарств стає все більш доступною.
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Сьогодні краще уникати революцій та ризикованих експериментів, дотримуючись перевірених шляхів. Це допоможе досягти успіху в будь-якій сфері життя.
Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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