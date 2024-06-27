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27.06.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

Аналіз цін на яйця та товари бакалійної групи провели у Харкові

Вартість кожного виду продукції залежить від виробника, пакування, обробки тощо.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, у великих торговельних мережах міста наявні всі види круп. 
 
Вартість кожного виду продукції залежить від виробника, пакування, обробки тощо. Крім того, на товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.  
 
За весну 2024 року ціни на деякі товари знизилися. Зокрема, рисова крупа подешевшала на 8%, пшоно - на 10%, борошно пшеничне - на 12%, яйця курячі - на 35%.  Водночас ціна гречки виросла на 6%, соняшникової олії - на 5%, цукру - на 4%.
 
Станом на сьогодні:
 
  • гречана крупа у середньому коштує 27,1 грн/кг, 
  • рис довгозернистий - 56,8 грн/кг, 
  • рис круглозернистий - 55,6 грн/кг,
  • пшоно – 23,4 грн/кг, 
  • манна крупа - 20,4 грн/0,8 кг, 
  • цукор - 30,7 грн/кг, 
  • пшеничне борошно - 16,9 грн/кг,
  • соняшникова олія – 61,8 грн/850 мл,
  • курячі яйця -  від 37 до 50 грн/10 шт.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на ринках Харкова активно розширюється асортимент сезонних ягід та фруктів, зокрема продукція місцевих господарств стає все більш доступною.

Тэги:  ціни, харків
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