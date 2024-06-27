    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події З лікарні Харкова втекли двоє дітей
27.06.2024  12:54   Рита Парфенова

З лікарні Харкова втекли двоє дітей

Підлітки перебували в лікувальній установі, тому що їхню матір позбавили материнських прав.

Харківські поліцейські оперативно розшукали двох дітей, які втекли з лікарні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Про зникнення 13-річної дівчинки та 16-річного хлопця адміністрація дитячого лікувального закладу повідомила поліцію 26 червня.
 
Було встановлено, що мати підлітків позбавлена батьківських прав, тому дітей тимчасово помістили до лікувальної установи. Вранці брат та сестра самовільно залишили лікарню.
 
Ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками кримінальної поліції оперативно встановили місце перебування неповнолітніх. З'ясувалося, що діти пішли в гості до хрещеного батька. Жодних кримінальних подій із ними не сталося.
 
Правоохоронці провели з втікачами профілактичну бесіду. Наразі вирішується питання щодо їх подальшого влаштування.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція успішно розшукала і повернула додому 11-річного хлопчика, який пішов гуляти і не виходив на зв'язок з батьками до пізньої ночі.
Тэги:  розшук, поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Надзвичайні події Поліція Харкова розшукала 11-річного хлопчика 14.06 Надзвичайні події У Харкові неповнолітня втекла з дому після сварки 09.06 Надзвичайні події Поліція Харківщини знайшла неповнолітню, яка втекла з дому через вікно
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 