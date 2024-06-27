27.06.2024 12:54 Рита Парфенова

З лікарні Харкова втекли двоє дітей

Підлітки перебували в лікувальній установі, тому що їхню матір позбавили материнських прав.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Про зникнення 13-річної дівчинки та 16-річного хлопця адміністрація дитячого лікувального закладу повідомила поліцію 26 червня.

Було встановлено, що мати підлітків позбавлена батьківських прав, тому дітей тимчасово помістили до лікувальної установи. Вранці брат та сестра самовільно залишили лікарню.

Ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками кримінальної поліції оперативно встановили місце перебування неповнолітніх. З'ясувалося, що діти пішли в гості до хрещеного батька. Жодних кримінальних подій із ними не сталося.

Правоохоронці провели з втікачами профілактичну бесіду. Наразі вирішується питання щодо їх подальшого влаштування.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція успішно розшукала і повернула додому 11-річного хлопчика, який пішов гуляти і не виходив на зв'язок з батьками до пізньої ночі.