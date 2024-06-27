Харківські прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів

На Вовчанському напрямку прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ, підрозділи Держприкордонслужби разом із Силами оборони України продовжують протидіяти російсько-окупаційним військам, які вторглися на північ Харківщини.
Нещодавно один з розрахунків протиповітряної оборони підрозділу «Скорпіон» бригади «Гарт» збив російський безпілотник «Zala». БПЛА було виявлено під час спроби залетіти в тил українських захисників на Вовчанському напрямку.
Прикордонники зенітною установкою вразили ворожий дрон-шпигун, знищивши його повністю. Такі безпілотники, як «Zala», ворог використовує для розвідки і наведення баражуючого боєприпасу «Ланцет».
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.
Комментариев: 0
Сьогодні краще уникати революцій та ризикованих експериментів, дотримуючись перевірених шляхів. Це допоможе досягти успіху в будь-якій сфері життя.
Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
влажность:
давление:
ветер: