27.06.2024 13:47 Рита Парфенова

Харківські прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів

На Вовчанському напрямку прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ, підрозділи Держприкордонслужби разом із Силами оборони України продовжують протидіяти російсько-окупаційним військам, які вторглися на північ Харківщини.

Нещодавно один з розрахунків протиповітряної оборони підрозділу «Скорпіон» бригади «Гарт» збив російський безпілотник «Zala». БПЛА було виявлено під час спроби залетіти в тил українських захисників на Вовчанському напрямку.

Прикордонники зенітною установкою вразили ворожий дрон-шпигун, знищивши його повністю. Такі безпілотники, як «Zala», ворог використовує для розвідки і наведення баражуючого боєприпасу «Ланцет».

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.