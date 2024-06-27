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27.06.2024  13:47   Рита Парфенова

Харківські прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів

На Вовчанському напрямку прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів.

На Вовчанському напрямку прикордонники знищили розвідувальний БПЛА окупантів

Про це повідомляє РЕДПОСТ, підрозділи Держприкордонслужби разом із Силами оборони України продовжують протидіяти російсько-окупаційним військам, які вторглися на північ Харківщини.

Нещодавно один з розрахунків протиповітряної оборони підрозділу «Скорпіон» бригади «Гарт» збив російський безпілотник «Zala». БПЛА було виявлено під час спроби залетіти в тил українських захисників на Вовчанському напрямку.

Прикордонники зенітною установкою вразили ворожий дрон-шпигун, знищивши його повністю. Такі безпілотники, як «Zala», ворог використовує для розвідки і наведення баражуючого боєприпасу «Ланцет».

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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