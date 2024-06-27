27.06.2024 14:15
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 27 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2287 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Кур'єр – 40 000 грн.
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Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.
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Доводжувач-притирник – 30 000 грн.
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Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 000 грн.
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Інженер-програміст – 28 500 грн.
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Маляр – 28 000 грн.
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Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.
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Електрозварник ручного зварювання – 23 000 грн.
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Інспектор з кадрів – 19 800 грн.
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Кошторисник – 19 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можливо знайти за посиланням.
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