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27.06.2024  14:15   

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 27 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2287 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Кур'єр – 40 000 грн.
  • Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.
  • Доводжувач-притирник – 30 000 грн.
  • Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 000 грн.
  • Інженер-програміст – 28 500 грн.
  • Маляр – 28 000 грн.
  • Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.
  • Електрозварник ручного зварювання – 23 000 грн.
  • Інспектор з кадрів – 19 800 грн.
  • Кошторисник – 19 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можливо знайти за посиланням.
 
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Тэги:  робота, харків
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