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27.06.2024  15:00   

Підбирала «кадри» в окупаційну адміністрацію на Харківщині: зрадниці повідомили про підозру

Служба безпеки викрила ще одну зрадницю, яка «очолювала» кадровий підрозділ в окупаційній адміністрації під час окупації частини Харківської області.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, зловмисницею виявилася 42-річна мешканка м. Вовчанська, яка до повномасштабного вторгнення рф працювала на різних посадах в органах державної влади на території району.
 
Задокументовано, що у 2022 році, під час окупації Вовчанська, фігурантка перейшла на бік ворога і добровільно обійняла посаду в окупаційній філії районного «центру зайнятості».
 
До її «обов’язків» входила організація функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора. Крім того, ворожа поплічниця організовувала для підлеглих «курси підвищення кваліфікації» по нормативній базі рф. А також консультувала «роботодавців» у відповідності до російського законодавства.
 
Встановлено, що за вказівкою агресора зрадниця брала участь у складанні програм зайнятості населення та програм соціально-економічного розвитку Вовчанського району, готувала викривлену інформацію для росзмі про нібито «соцзахист» безробітних з боку окупаційної влади.
 
Напередодні контрнаступу Сил оборони у 2022 році ворожа поплічниця втекла на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
 
Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
 
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
За такі злочини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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