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27.06.2024  15:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік допомагав ворогу ремонтувати техніку та закликав місцевих підтримати окупантів

Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району у колабораціонізмі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Прихильником «руського миру» виявився 69-річний мешканець села Нова Гнилиця. Чоловік активно закликав односельців підтримувати дії держави-агресора та її збройних формувань.
 
Поліцейські Чугуївського районного управління поліції встановили, що з початку російського вторгнення чоловік агітував односельців підтримувати ворожу армію та заперечував агресію рф. У публічних місцях він проголошував, що «рускіє скоро возьмут Харьков, здєсь вєздє будєт росія, вот тогда жизнь наладітся..», мав дружні відносини з військовими рф та допомагав їм ремонтувати техніку.
 
26 червня дізнавачі Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом окружної прокуратури за оперативним супроводом СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
 Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ексдиректор харківського оборонного підприємства крав кошти на ремонт військової техніки
Тэги:  агрессия россии, харків
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