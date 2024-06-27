27.06.2024 15:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік допомагав ворогу ремонтувати техніку та закликав місцевих підтримати окупантів

Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району у колабораціонізмі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Прихильником «руського миру» виявився 69-річний мешканець села Нова Гнилиця. Чоловік активно закликав односельців підтримувати дії держави-агресора та її збройних формувань.

Поліцейські Чугуївського районного управління поліції встановили, що з початку російського вторгнення чоловік агітував односельців підтримувати ворожу армію та заперечував агресію рф. У публічних місцях він проголошував, що «рускіє скоро возьмут Харьков, здєсь вєздє будєт росія, вот тогда жизнь наладітся..», мав дружні відносини з військовими рф та допомагав їм ремонтувати техніку.

26 червня дізнавачі Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом окружної прокуратури за оперативним супроводом СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ексдиректор харківського оборонного підприємства крав кошти на ремонт військової техніки