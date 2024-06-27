27.06.2024 15:30 Віталій Хінєвіч
На Харківщині чоловік допомагав ворогу ремонтувати техніку та закликав місцевих підтримати окупантів
Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району у колабораціонізмі.
Прихильником «руського миру» виявився 69-річний мешканець села Нова Гнилиця. Чоловік активно закликав односельців підтримувати дії держави-агресора та її збройних формувань.
Поліцейські Чугуївського районного управління поліції встановили, що з початку російського вторгнення чоловік агітував односельців підтримувати ворожу армію та заперечував агресію рф. У публічних місцях він проголошував, що «рускіє скоро возьмут Харьков, здєсь вєздє будєт росія, вот тогда жизнь наладітся..», мав дружні відносини з військовими рф та допомагав їм ремонтувати техніку.
26 червня дізнавачі Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом окружної прокуратури за оперативним супроводом СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
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