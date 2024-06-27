Основні види трансмісійних олив

Трансмісійна олива використовується в різних типах коробок передач, роздавальних коробках, редукторах. Вона необхідна для створення тонкої захисної плівки на поверхні деталей. Не варто плутати її з моторним мастилом, вони не взаємозамінні.
Без оливи деталі трансмісії швидко зношуються, адже система складається з великої кількості рухомих вузлів. Тому потрібно ретельно підбирати трансмісійні оливи під тип коробки, умови експлуатації та стиль керування. Виробники пропонують готові рішення для різних автомобілів, адже потрібно забезпечити швидке відведення тепла, захист від корозії та задирань.
Колись пропонували лише мінеральне мастило, яке виготовляли простим методом із продуктів переробки нафтової промисловості. Воно недороге та може допомогти у певних випадках, але з появою синтетичних різновидів, які краще втримують в’язкість при змінах температури, їхня актуальність зменшилась.
Синтетичні оливи містять різноманітні хімічні сполуки високої стійкості, які розробляють під конкретні умови експлуатації. На розроблення потрібно більше зусиль, зате мастило буде оптимальним для машин конкретного типу. Також пропонують напівсинтетичні оливи, в яких у різних пропорціях змішано синтетичні та мінеральні різновиди. У них більш гнучкі характеристики та доступніша вартість.
Для механічних та автоматичних коробок передач пропонують різні види мастила, це обов’язково вказано на пакуванні. Для автоматичних коробок передач використовують лише спеціальні малов’язкі різновиди, з великим вмістом надійних присадок. «Механіку» обслуговувати набагато простіше. Експлуатаційні характеристики та сферу застосування можна дізнатися з маркування за системою API:
Про рівень в’язкості свідчить маркування за системою SAE. Окремо виділяють зимову оливу, наприклад SAE 75W-90, літню — SAE 140 та 250, а також багато всесезонних видів.
Сьогодні краще уникати революцій та ризикованих експериментів, дотримуючись перевірених шляхів. Це допоможе досягти успіху в будь-якій сфері життя.
Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
влажность:
давление:
ветер: