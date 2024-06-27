27.06.2024 15:45

Основні види трансмісійних олив

Трансмісійна олива використовується в різних типах коробок передач, роздавальних коробках, редукторах. Вона необхідна для створення тонкої захисної плівки на поверхні деталей. Не варто плутати її з моторним мастилом, вони не взаємозамінні.

Що слід знати про трансмісійну оливу

Без оливи деталі трансмісії швидко зношуються, адже система складається з великої кількості рухомих вузлів. Тому потрібно ретельно підбирати трансмісійні оливи під тип коробки, умови експлуатації та стиль керування. Виробники пропонують готові рішення для різних автомобілів, адже потрібно забезпечити швидке відведення тепла, захист від корозії та задирань.

Колись пропонували лише мінеральне мастило, яке виготовляли простим методом із продуктів переробки нафтової промисловості. Воно недороге та може допомогти у певних випадках, але з появою синтетичних різновидів, які краще втримують в’язкість при змінах температури, їхня актуальність зменшилась.

Синтетичні оливи містять різноманітні хімічні сполуки високої стійкості, які розробляють під конкретні умови експлуатації. На розроблення потрібно більше зусиль, зате мастило буде оптимальним для машин конкретного типу. Також пропонують напівсинтетичні оливи, в яких у різних пропорціях змішано синтетичні та мінеральні різновиди. У них більш гнучкі характеристики та доступніша вартість.

Різновиди трансмісійної оливи

Для механічних та автоматичних коробок передач пропонують різні види мастила, це обов’язково вказано на пакуванні. Для автоматичних коробок передач використовують лише спеціальні малов’язкі різновиди, з великим вмістом надійних присадок. «Механіку» обслуговувати набагато простіше. Експлуатаційні характеристики та сферу застосування можна дізнатися з маркування за системою API:

GL-1 — проста мінеральна олива без домішок та присадок, найпростіша для використання, але підходить не до всіх моделей;

GL-2 — мастило з жирними компонентами, розроблене для обслуговування промислового обладнання;

GL-3 — доповнена протизадирними компонентами, які захищають деталі в активному русі;

GL-4 — містить низку присадок проти зносу, підвищення температури та задирання, підходить для ручних та спіральних коробок;

GL-5 — варіант із найбільшим вмістом різноманітних присадок, розрахований на великі навантаження.

Про рівень в’язкості свідчить маркування за системою SAE. Окремо виділяють зимову оливу, наприклад SAE 75W-90, літню — SAE 140 та 250, а також багато всесезонних видів.