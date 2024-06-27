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27.06.2024  15:54   

Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Мер Харкова поінформував про обстріл міста.


Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл Харкова: 

"У Харкові вибух. Будьте обережні!"
 
 
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