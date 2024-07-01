01.07.2024 11:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові правоохоронці розшукують двох підлітків

Вночі 1 липня підлітки пішли з дому та не повернулися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Відділом поліції № 1 ХРУП № 2 встановлюється місцезнаходження неповнолітніх мешканців Індустріального району Харкова Ярослава Пінуса, 2009 року народження, та Юрія Пінуса, 2008 року народження.

Вночі 1 липня підлітки пішли з дому та не повернулися.

Прикмети Ярослава: зріст 155 см, середньої статури, русяве коротке волосся, має невеликий хвостик, карі очі. Був одягнений у чорну футболку, чорні штани.

Прикмети Юрія: зріст 165 см, середньої статури, світле волосся середньої довжини, вибриті боки, сірі очі, має шрам на правій руці від порізів. Був одягнений у жовту футболку, шорти.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваних, просимо повідомити за телефонами: (0572)-93-50-64, 0999320813, 0662995330, 0956047088 або 102.

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