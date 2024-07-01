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01.07.2024  11:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові правоохоронці розшукують двох підлітків

Вночі 1 липня підлітки пішли з дому та не повернулися.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Відділом поліції № 1 ХРУП № 2 встановлюється місцезнаходження неповнолітніх мешканців Індустріального району Харкова Ярослава Пінуса, 2009 року народження, та Юрія Пінуса, 2008 року народження. 
 
Вночі 1 липня підлітки пішли з дому та не повернулися. 
 
Прикмети Ярослава: зріст 155 см, середньої статури, русяве коротке волосся, має невеликий хвостик, карі очі. Був одягнений у чорну футболку, чорні штани.
 
Прикмети Юрія: зріст 165 см, середньої статури, світле волосся середньої довжини, вибриті боки, сірі очі, має шрам на правій руці від порізів. Був  одягнений у жовту футболку, шорти.
 
Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваних, просимо повідомити за телефонами:  (0572)-93-50-64, 0999320813, 0662995330, 0956047088 або 102.
 
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Тэги:  події, харків
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