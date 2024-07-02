02.07.2024 11:25 Рита Парфенова

Набір до Молодіжної ради стартував у Харкові

Усі мешканці міста віком від 14 до 35 років запрошуються взяти участь у конкурсному відборі у Молодіжну раду при міському голові.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням наміськраду, Молодіжна рада складатиметься з 50 молодих людей, серед яких можуть бути представники громадських організацій, школярі, студенти, а також представники підприємств та організацій, що активно працюють у сфері молодіжної політики в Харкові.

Для участі необхідно подати мотиваційний лист, де зазначити свої цілі, цінності та мотивацію для участі у роботі Молодіжної ради. Також бажано представити ідеї або проєкти, які кандидат хоче реалізувати чи підтримати.

Документи приймаються до 31 липня включно в Управлінні у справах сім’ї та молоді з 9:00 до 16:00, крім вихідних. Для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером 725-20-74. Бланк заяви та перелік документів можна знайти за посиланням. Також консультацію можна отримати в «Instagram» на сторінках Молодіжної ради або Управління.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що третя сесія Молодіжної ради при Харківському міському голові IV скликання пройшла 28 червня в Харкові.