28.06.2024 19:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбулося підсумкове засідання Молодіжної ради

Третя сесія Молодіжної ради при Харківському міському голові IV скликання пройшла сьогодні, 28 червня, в Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Під час заключного засідання депутати Молодіжної ради підбили підсумки своєї роботи.

Міський голова Ігор Терехов взяв участь у сесії та відзначив подяками активістів молодіжного руху.

«Від вас залежить майбутнє Харкова та України. За останні кілька років ви пройшли дуже важкий шлях. Волонтерили, допомагали людям і місту, не злякалися і залишилися в рідному Харкові. Вдячний вам за взаємодію, небайдужість і підтримку!» - сказав мер.

Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, в лютому 2022 року Молодіжна рада при Харківському міському голові IV скликання почала свою діяльність із формування планів та проєктів на каденцію. Проте після 24 лютого 2022 року все змінилося. Нова команда Молодіжної ради зіткнулася з новими викликами, але швидко адаптувалася до змін.

Молодь сконцентрувала свої зусилля на підтримці найменш захищених верств населення: доставляла їм дитяче харчування, підгузки, ліки тощо. Далі напрямки діяльності лише розширювалися й охопили облаштування сховищ та забезпечення харків'ян усім необхідним.

З початком широкомасштабної агресії рф проти України Молодіжна рада стала одним із виконавців повідомлень «гарячої лінії» з гуманітарних питань 15-35.

У 2023 році, коли ситуація з безпекою в місті покращилася, Молодіжна рада почала повертатися до проєктної діяльності. Спочатку це були онлайн-проєкти «Всеукраїнський НМТ Forum», «PROХарків» тощо, а потім перейшла до розробки офлайн-проєктів: до Дня міста провели благодійний забіг «Kharkiv Young Running», виставку молодих харківських художників, заходи «Кава з мером», «Молодіжний НЕфорум», фестиваль «Харків:культурний» та ін.

На засіданні голова Молодіжної ради Анатолій Бессонов відзвітував про проєкти, реалізовані командою Молодіжної ради спільно з активною молоддю міста. Він також повідомив, що з 2 липня планується оголосити конкурс на обрання нового складу Молодіжної ради, який вже буде п'ятого скликання. Анатолій Бессонов також зазначив, що чинний склад депутатів ще має час на організацію заходів до Дня молоді та Дня міста.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram