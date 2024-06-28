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28.06.2024  18:50   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі вилучили 500 літрів пива та інші алкогольні напої

У продавчині вилучили понад 500 літрів пива, 64 літри слабоалкогольних напоїв, 11 літрів коньяку та горілки, а також 20 пачок цигарок без марок акцизного податку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Мешканка села Яєчне вдома здійснювала продаж тютюнових виробів та алкоголю з рук. Жодного дозволу на торгівлю підакцизними товарам у неї не було. 
 
Викрили 39-річну порушницю 28 червня працівники відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.
 
У продавчині вилучили понад 500 літрів пива, 64 літри слабоалкогольних напоїв, 11 літрів  коньяку та горілки, а також 20 пачок цигарок без марок акцизного податку. Загальна сума вилучених товарів складає близько 87 тисяч гривень.
 
 
Щодо громадянки поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення  за ч. 3 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Матеріали справи разом з протоколом про адміністративне правопорушення  будуть направлені до Чугуївського суду для прийняття рішення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові в лісосмузі пограбували чоловіка.
 
Тэги:  події, харків
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