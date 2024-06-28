У Куп'янському районі вилучили 500 літрів пива та інші алкогольні напої

У продавчині вилучили понад 500 літрів пива, 64 літри слабоалкогольних напоїв, 11 літрів коньяку та горілки, а також 20 пачок цигарок без марок акцизного податку.
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День буде насиченим та непередбачуваним, важливо перевіряти інформацію, особливо у фінансових питаннях. Можливі нові перспективні знайомства та укладання контрактів.
Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.
28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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