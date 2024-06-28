28.06.2024 18:20

Обстріл Циркунів: правоохоронці повідомили подробиці

28 червня близько 16:30 окупанти трьома керованими авіабомбами вдарили по селищу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Внаслідок одного з влучань пошкоджено господарчі споруди, десять приватних будинків громадян, в одному з них зайнялася пожежа. Травмовані шість місцевих мешканців.

Ще дві бомби впали на території непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Правоохоронці надають допомогу постраждалим, документують злочини рф.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом від обстрілів окупантів загинула жінка.