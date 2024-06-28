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28.06.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

Медики Харківщини врятували життя людині

Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
24 червня о 4:55 надійшов екстрений виклик до чоловіка 59-ти років і по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда. 
 
Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій. 
 
Хворого шпиталізовано до лікувального закладу. Успішну реанімацію проведено бригадою ЕМД 903.
 
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Тэги:  медицина, харків
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