Медики Харківщини врятували життя людині

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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День буде насиченим та непередбачуваним, важливо перевіряти інформацію, особливо у фінансових питаннях. Можливі нові перспективні знайомства та укладання контрактів.

Прогноз погоди у Харкові на 28 червня Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.