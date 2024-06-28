28.06.2024 17:30 Віталій Хінєвіч
У Харкові в лісосмузі пограбували чоловіка
Подія сталась в лісосмузі по вулиці Бібліка в Індустріальному районі Харкова.
Малознайомий чоловік завдав тілесні ушкодження та відкрито заволодів мобільним телефоном 48-річного місцевого мешканця.
27 червня до поліції звернулась мати потерпілого та повідомила про пограбування її сина із застосуванням фізичного насильства.
Працівниками кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 в ході проведення оперативно–розшукових заходів оперативно викрили у скоєнні злочину 27-річного чоловіка.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нападнику загрожує тюремне ув’язнення на строк до 10 років позбавлення волі.
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