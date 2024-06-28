    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мешканець Харківщини передав ворогу техніку для зведення фортифікаційних споруд проти ЗСУ
28.06.2024  12:57   Рита Парфенова

Мешканець Харківщини передав ворогу техніку для зведення фортифікаційних споруд проти ЗСУ

На Харківщині завершено спецрозслідування стосовно колаборанта, який передав окупантам техніку для зведення фортифікаційних споруд проти ЗСУ

колаборант з Питомника
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Слідство встановило, що мешканець села Питомник Дергачівської ОТГ під час окупації добровільно вирішив допомагати ворогу. Щоб полегшити перебування загарбників і допомогти їм закріпитися, він передав їм свій екскаватор-навантажувач та трактор.
 
За допомогою цієї техніки окупанти перевозили будівельні матеріали для зведення фортифікаційних споруд проти українських захисників.
 
Після деокупації колаборант утік. Наразі він переховується, і його оголошено у розшук. Судовий процес проходитиме заочно в Дергачівському районному суді Харківської області.
 
Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт проти 56-річного чоловіка за колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
 
Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та конфіскація майна.
 
Досудове розслідування і оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перед судом постане мешканка Куп’янська, яка працювала в окупаційному пенсійному фонді.

 

Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.06 Надзвичайні події Чергову колаборантку викрили на Харківщині 26.06 Надзвичайні події Працювала на ворога у Куп'янську, потім втекла до Харкова: справу колаборантки передали до суду 24.06 Надзвичайні події Мешканки Харківщини працювали в окупаційній адміністрації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 