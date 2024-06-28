Мешканець Харківщини передав ворогу техніку для зведення фортифікаційних споруд проти ЗСУ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що мешканець села Питомник Дергачівської ОТГ під час окупації добровільно вирішив допомагати ворогу. Щоб полегшити перебування загарбників і допомогти їм закріпитися, він передав їм свій екскаватор-навантажувач та трактор.

За допомогою цієї техніки окупанти перевозили будівельні матеріали для зведення фортифікаційних споруд проти українських захисників.

Після деокупації колаборант утік. Наразі він переховується, і його оголошено у розшук. Судовий процес проходитиме заочно в Дергачівському районному суді Харківської області.

Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт проти 56-річного чоловіка за колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та конфіскація майна.

Досудове розслідування і оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

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