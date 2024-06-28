Ігор Терехов: Хочу побачити дієву реакцію світу на обстріли Харкова

Харків сподівається на дієву реакцію міжнародних партнерів на постійні обстріли.
Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 28 червня, в ефірі національного телемарафону заявив, що місто очікує дієвої реакції від міжнародних партнерів на постійні обстріли цивільної інфраструктури з боку країни-агресора.
Він зазначив, що напередодні ворог вперше атакував Харків ФАБ-500. «На щастя, авіабомба не вибухнула, але завдала значних руйнувань. Було пошкоджено 13 приватних будинків, гуртожиток, навчальний заклад. Поранення різного ступеня отримали п’ятеро осіб», – розповів мер.
За його словами, Харків, який практично щодня потерпає від обстрілів, дуже розраховує на світову підтримку. У зв'язку з цим Ігор Терехов написав листа Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом сприяти припиненню ударів рф по місту та області.
Комментариев: 0
День буде насиченим та непередбачуваним, важливо перевіряти інформацію, особливо у фінансових питаннях. Можливі нові перспективні знайомства та укладання контрактів.
Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.
28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
влажность:
давление:
ветер: