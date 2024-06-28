28.06.2024 13:27 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Хочу побачити дієву реакцію світу на обстріли Харкова

Харків сподівається на дієву реакцію міжнародних партнерів на постійні обстріли.



Фото: РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 28 червня, в ефірі національного телемарафону заявив, що місто очікує дієвої реакції від міжнародних партнерів на постійні обстріли цивільної інфраструктури з боку країни-агресора.

Він зазначив, що напередодні ворог вперше атакував Харків ФАБ-500. «На щастя, авіабомба не вибухнула, але завдала значних руйнувань. Було пошкоджено 13 приватних будинків, гуртожиток, навчальний заклад. Поранення різного ступеня отримали п’ятеро осіб», – розповів мер.

За його словами, Харків, який практично щодня потерпає від обстрілів, дуже розраховує на світову підтримку. У зв'язку з цим Ігор Терехов написав листа Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом сприяти припиненню ударів рф по місту та області.

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«Світ не повинен лише висловлювати занепокоєння щодо постійних обстрілів Харкова. Має бути дієва реакція. У Харкові перебуває багато дітей, жінок, і щодня відбуваються обстріли та є жертви. Тому я розраховую на дійсно дієві заходи, щоб зупинити ворога та припинити терор», – наголосив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов закликав міст-побратимів Харкова використати всі можливі механізми для припинення ударів країни-агресора по місту та області.