27.06.2024 09:57 Рита Парфенова

Ігор Терехов звернувся до міст-побратимів (відео)

Міський голова Ігор Терехов звернувся до міст-побратимів Харкова, щоб висловити вдячність за допомогу, та закликав використати всі можливі механізми для припинення ударів країни-агресора по місту та області.



Фото з відкритих джерел

Звернення міського голови опубліковано на сайтв міськради, передає РЕДПОСТ.

Ігор Терехов повідомив, що станом на сьогодні Харків має 32 міста-побратими. Від початку повномасштабної війни рф проти України вони надають суттєву допомогу. Від імені всіх харків’ян мер подякував очільникам і мешканцям міст-партнерів.

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«Ми дуже хочемо відновити з вами повноцінні зв'язки, однак цьому заважає складна та небезпечна ситуація. Щодня Харків зазнає ракетних та авіаційних ударів з боку російських окупаційних військ, гинуть мирні люди, руйнуються дитячі садки, школи, університети, пам'ятки архітектури, комунальні об'єкти, підприємства. З початку повномасштабного вторгнення повітряна тривога в Харкові тривала більше 172 днів поспіль, 16 годин на добу. Я прошу задіяти всі можливі механізми для припинення ударів російських військ по Харкову та Харківській області, щоб зупинити знищення мирного населення та цивільної інфраструктури», - зазначив Ігор Терехов.







Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов написав листа Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом сприяти припиненню ударів рф по Харкову та Харківській області.