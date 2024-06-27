Ігор Терехов звернувся до міст-побратимів (відео)

Міський голова Ігор Терехов звернувся до міст-побратимів Харкова, щоб висловити вдячність за допомогу, та закликав використати всі можливі механізми для припинення ударів країни-агресора по місту та області.
Звернення міського голови опубліковано на сайтв міськради, передає РЕДПОСТ.
Ігор Терехов повідомив, що станом на сьогодні Харків має 32 міста-побратими. Від початку повномасштабної війни рф проти України вони надають суттєву допомогу. Від імені всіх харків’ян мер подякував очільникам і мешканцям міст-партнерів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов написав листа Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом сприяти припиненню ударів рф по Харкову та Харківській області.
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