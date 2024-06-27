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27.06.2024  09:37   Рита Парфенова

Закрито один в виходів центральної станції метро у Харкові

На станції метро «Історичний музей» тимчасово закрито частину пішохідного переходу.


Фото: Харківський метрополітен

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт, тимчасово зачинено вихід №4 з підвуличного пішохідного переходу на станції метро «Історичний музей» у бік Бурсацького узвозу.

Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходить ремонт на виходах зі станции метро «Університет».

 

Тэги:  метро, харків
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