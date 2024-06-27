    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
27.06.2024  10:29   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини отримали 1126 викликів від громадян.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Більшість звернень стосувалися порушень законів війни, привласнення майна, шахрайств, хуліганств і незаконного обігу наркотиків.
 
За підозрою у причетності до диверсійних груп та пропаганди було затримано 27 осіб.
 
На блокпостах перевірено понад 2700 транспортних засобів для запобігання ввезенню нелегальної зброї та наркотиків.
 
Під час відпрацювання території Харківщини поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин, вилучивши у нього заборонені речовини.
 
За минулу добу на Харківщині сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждало 11 осіб.
 
У селищі Близнюки Лозівського району було виявлено водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські військові завдавали удари по мешканцям Дергачівської, Куп’янської та Вовчанської територіальних громад, використовуючи різні види озброєння.
Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.06 Надзвичайні події З лікарні Харкова втекли двоє дітей 26.06 Надзвичайні події Поліція Харкова розшукала 11-річного хлопчика 24.06 Надзвичайні події 1298 викликів упродовж доби отримали працівники харківської поліції
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 