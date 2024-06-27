Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 27 квітня

13 цивільних, серед яких троє дітей зазнали поранень та травмувань внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.
Протягом доби російські військові завдавали удари по мешканцям Дергачівської, Куп’янської та Вовчанської територіальних громад, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні громадяни, включаючи дітей. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.
Протягом 26 червня слідчі провели 39 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 21 кримінального провадження, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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