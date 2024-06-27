27.06.2024 08:27 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 27 квітня

13 цивільних, серед яких троє дітей зазнали поранень та травмувань внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини.



На фото: наслідки обстрілу м. Дергачі

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.

Протягом доби російські військові завдавали удари по мешканцям Дергачівської, Куп’янської та Вовчанської територіальних громад, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні громадяни, включаючи дітей. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.

Зафіксовані руйнування:

м. Харків. 26 червня о 16:40 внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

26 червня о 16:40 внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила. м. Дергачі, Харківський район. 26 червня о 15:44 військові рф завдали удари керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 67 будинків та споруд, у тому числі приватні будинки, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб: 5 чоловік госпіталізовані до медичного закладу, 7 - гостра реакція на стрес (із них троє дітей), від госпіталізації відмовились.

26 червня о 15:44 військові рф завдали удари керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 67 будинків та споруд, у тому числі приватні будинки, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб: 5 чоловік госпіталізовані до медичного закладу, 7 - гостра реакція на стрес (із них троє дітей), від госпіталізації відмовились. с. Мале Веселе, Липецька громада, Харківській район. 26 червня о 12:14 Внаслідок обстрілу КАБом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи, стан стабільний.

26 червня о 12:14 Внаслідок обстрілу КАБом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи, стан стабільний. с. Великі Проходи, Дергачівська громада, Харківський район. 26 червня внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено автомобіль.

26 червня внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено автомобіль. м. Куп’янськ. Ворог наносив удари протягом оби. Унаслідок ворожого обстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарчі споруди. Без постраждалих.

Ворог наносив удари протягом оби. Унаслідок ворожого обстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарчі споруди. Без постраждалих. с. Петропавлівка. 26 червня внаслідок влучання двох ворожих керованих авіабомб пошкоджено адмінбудівлю. Без постраждалих.



Протягом 26 червня слідчі провели 39 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 21 кримінального провадження, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС сім разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.