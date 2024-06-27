27.06.2024 08:56 Рита Парфенова

Сили оборони відбили 13 атак ворога на Харківщині

Наші воїни контролюють ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках.



Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

На Харківському напрямку російські війська, за підтримки авіації, 10 разів штурмували позиції українських підрозділів біля Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську бої тривають у трьох локаціях.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував українські позиції поблизу Степової Новоселівки, Синьківки, Стельмахівки та Берестового. Сили оборони відбили шість наступальних дій. Ситуація напружена, бойові дії продовжуються неподалік Синьківки і Степової Новоселівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські військові завдавали удари по мешканцям Дергачівської, Куп’янської та Вовчанської територіальних громад, використовуючи різні види озброєння.