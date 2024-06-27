27.06.2024 08:07 Рита Парфенова

Рятувальники загасили пожежу після обстрілу у передмісті Харкова

Протягом минулї доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, вдень 26 червня у місті Дергачі Харківського району керованими авіабомбами було пошкоджено житлові будівлі за різними адресами. Внаслідок ударів сталося загоряння на території одного з приватних домоволодінь, де горіла господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, постраждало 12 осіб, серед яких троє дітей.

Загалом протягом доби з 26 по 27 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинили ворожі обстріли;

5 – на допомогу населенню;

2 – на перевірку після обстрілу;

3 – інші виїзди;

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11996 осіб, з них 928 дітей та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 червня окупанти обстріляли місто Дергачі у Харківській області.