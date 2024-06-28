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28.06.2024  13:51   Рита Парфенова

Під Харковом від обстрілів окупантів загинула жінка

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу села на Харківщині, де загинула місцева мешканка

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
28 червня близько 9:00 до відділу поліції №1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про загибель 56-річної жінки у селі Варварівка. Вона поралася на городі та потрапила під обстріл, внаслідок чого отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці.
 
Працівники слідчо-оперативної групи виїхали на місце події. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби війська рф обстрілювали населені пункти Харкова та області КАБами, ФАБами, УМБП Д-30 СМ, з РСЗВ та артилерії.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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