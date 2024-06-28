28.06.2024 14:10 Рита Парфенова

У Харкові шукають літнього чоловіка, який залишив домівку на Павловому Полі

У Харкові шукають 87-річного Віктора Йосиповича Рогача.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", 27 червня об 11.50 87-річний Віктор Рогач пішов з дому по вулиці Дерев'янко (район кінотеатру ім. О. Довженка) та по теперішній час не повернувся.



Зріст Івана Григоровича 173 см, середньої статури, сиве волосся, темні очі.



Був одягнений як на фото: у блакитну джинсову куртку, чорну футболку (ймовірно з довгим рукавом), темні штани, туфлі пісочного кольору.



Має проблеми з пам'яттю! Потребує медичної допомоги!



Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію зателефонувати за номерами 068 777-0-112 або 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція успішно розшукала і повернула додому 11-річного хлопчика, який пішов гуляти і не виходив на зв'язок з батьками до пізньої ночі.