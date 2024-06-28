Ігор Терехов поклав квіти до Памʼятника захисникам України

Харківський міський голова Ігор Терехов 28 червня з нагоди Дня Конституції вшанував пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
У заході також взяли участь керівники обласної влади та правоохоронних відомств.
Покладання квітів відбулося біля монументу на майдані Захисників України.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав містян з Днем Конституції України.
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День буде насиченим та непередбачуваним, важливо перевіряти інформацію, особливо у фінансових питаннях. Можливі нові перспективні знайомства та укладання контрактів.
Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.
28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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