28.06.2024 14:27 Рита Парфенова

Ігор Терехов поклав квіти до Памʼятника захисникам України

Харківський міський голова Ігор Терехов 28 червня з нагоди Дня Конституції вшанував пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У заході також взяли участь керівники обласної влади та правоохоронних відомств.

Покладання квітів відбулося біля монументу на майдані Захисників України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав містян з Днем Конституції України.