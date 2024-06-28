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28.06.2024  14:27   Рита Парфенова

Ігор Терехов поклав квіти до Памʼятника захисникам України

Харківський міський голова Ігор Терехов 28 червня з нагоди Дня Конституції вшанував пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У заході також взяли участь керівники обласної влади та правоохоронних відомств.

Покладання квітів відбулося біля монументу на майдані Захисників України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав містян з Днем Конституції України.

Новини Харкова: покладання квітів до Памʼятника захисникам України

Новини Харкова: покладання квітів до Памʼятника захисникам України

Новини Харкова: покладання квітів до Памʼятника захисникам України

Тэги:  ігор терехов, покладання квітів, харків
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