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28.06.2024  14:39   Рита Парфенова

Російські окупанти закидують КАБами прифронтові села Харківщини

Харківщина залишається під постійними атаками ворожої авіації.

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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 28 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

З початку доби військові рф завдали з боку бєлгорода (рф) три удари сімома КАБами по населеному пункту Липці, два удари шістьма КАБами - по Стариці, чотири КАБи були скинуті на Миколаївку, ще по три - на Варварівку та Веселе. Вовчанські Хутори були уражені двома керованими авіаційними бомбами.

У той же час, бої тривають у районі Вовчанська. Наші воїни відбили чотири з п’яти штурмів противника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителька села Варварівки Вовчанської громади загинула внаслідок обстрілу рф.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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