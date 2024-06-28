28.06.2024 14:39 Рита Парфенова

Російські окупанти закидують КАБами прифронтові села Харківщини

Харківщина залишається під постійними атаками ворожої авіації.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 28 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

З початку доби військові рф завдали з боку бєлгорода (рф) три удари сімома КАБами по населеному пункту Липці, два удари шістьма КАБами - по Стариці, чотири КАБи були скинуті на Миколаївку, ще по три - на Варварівку та Веселе. Вовчанські Хутори були уражені двома керованими авіаційними бомбами.

У той же час, бої тривають у районі Вовчанська. Наші воїни відбили чотири з п’яти штурмів противника.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що жителька села Варварівки Вовчанської громади загинула внаслідок обстрілу рф.