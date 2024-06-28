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28.06.2024  14:59   Рита Парфенова

На Харківщині розширили зону примусової евакуації

Зону примусової евакуації сімей із дітьми розширили на чотири райони Харківщини.

еввакуація
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, на Раді оборони області було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Зокрема, йдеться про:

  • села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. Як відомо, у цих населених пунктах проживають 12 дітей із 7 родин.
  • у Богодухівському районі евакуації підлягають 13 дітей з родинами з сіл Олександрівка та Скорики.
  • 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп’янського району.
  • 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського та Бугаївського Вовчанської громади Чугуївського району. Загалом це 24 населені пункти.

Маршрути евакуації вже визначені, а місця для тимчасового проживання людей заброньовані.

Рішення ухвалене у зв’язку з посиленими ворожими обстрілами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські окупанти закидують КАБами прифронтові села Харківщини.

 

Тэги:  евакуація
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