На Харківщині розширили зону примусової евакуації

Зону примусової евакуації сімей із дітьми розширили на чотири райони Харківщини.
Зокрема, йдеться про:
Маршрути евакуації вже визначені, а місця для тимчасового проживання людей заброньовані.
Рішення ухвалене у зв’язку з посиленими ворожими обстрілами.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські окупанти закидують КАБами прифронтові села Харківщини.
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