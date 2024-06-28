28.06.2024 15:15 Віталій Хінєвіч

Жителям Харкова та області представили оновлені графіки відключення світла

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 29 червня до 5 липня включно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Червоним кольором у таблиці виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

До якої групи належить вулиця абонента, можливо подивитися за посиланням.

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