    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові народилось двоє ягуарів: Ігор Терехов пропонує обрати їм імена
28.06.2024  15:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові народилось двоє ягуарів: Ігор Терехов пропонує обрати їм імена

Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві — дівчатка.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«У такі важкі часи, як нині, надзвичайно важливо помічати радісні події та ділитися ними один з одним. 
 
Ось одна з таких 
 
Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві — дівчатка. 
 
І я пропоную разом обрати їм імена! 
 
Залишайте свої пропозиції в коментарях до цього допису в Instagram та Facebook.
 
Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними і відображали дух незламного Харкова! Ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобань, потім будуть винесені на голосування»,- сказав Ігор Терехов.
 

Тэги:  харків, ігор терехов, ягуари
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.06 Надзвичайні події Окупанти завдали удару по Харківській області (оновлено) 28.06 Медицина На Харківщині виявлено випадок захворювання на африканську чуму свиней 28.06 Дороги та транспорт У Харкові на станції метро «Вокзальна» встановлюють нові таблички з назвою станції
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 