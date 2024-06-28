28.06.2024 15:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові народилось двоє ягуарів: Ігор Терехов пропонує обрати їм імена

Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві — дівчатка.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«У такі важкі часи, як нині, надзвичайно важливо помічати радісні події та ділитися ними один з одним.

Ось одна з таких

Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві — дівчатка.

І я пропоную разом обрати їм імена!

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Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними і відображали дух незламного Харкова! Ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобань, потім будуть винесені на голосування»,- сказав Ігор Терехов.